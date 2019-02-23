В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

В скетчах участниц телешоу Comedy Woman содержатся оправдание фашизма, выяснил Пятый канал. Такой вывод содержится в психолого-лингвистической экспертизе содержания шуток, которые звучат в популярном "женском" телешоу.

Скандал вокруг Comedy Woman разгорелся после шутки о Герое Советского Союза Дмитрии Карбышеве, замученном фашистами в концлагере Маутхаузен. Попавшего в плен генерала фашисты сначала пытались склонить к сотрудничеству, предлагали возглавить так называемую "Русскую освободительную армию". Не добившись согласия, Карбышева после пыток вывели на мороз и обливали холодной водой, пока его тело не превратилось в ледяной столб. После выхода шоу в эфир режиссер Никита Михалков назвал его участниц "овцами". Михалков подчеркнул, что упоминание таких героев Великой Отечественной войны в подобных ситуациях недопустимо.

Эксперты, готовившие заключение, обращают внимание на то, что основную аудиторию комедийного проекта составляют молодые люди с еще неустоявшейся психикой. Шутки и скетчи, звучащие во время выступлений, нередко бывают, что называется, "ниже пояса" и могут навязать молодежной аудитории антисоциальные ценности. Специалисты отмечают, что выступление сопровождается готовыми закадровыми аплодисментами, которые зрителями могут расцениваться "как одобрение увиденного и услышанного".

Авторы исследования приходят к неутешительным выводам. Они считают, что видеоматериалы шоу являются психологической диверсией, которая направлена на разрушение традиционных российских ценностей. Специалисты предполагают, что шоу-проект может являться частью психологической войны антироссийской направленности. Некоторые шутки, в частности, о трагической смерти генерала Карбышева, содержат в себе скрытую реабилитацию фашизма. Есть претензии и к шуткам на тему смерти, к высмеиванию творчества писателей-классиков (например, Льва Толстого и Николая Гоголя), к пропаганде паразитического образа жизни.