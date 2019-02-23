Пожар у аэродрома в Бангалоре уничтожил около трехсот транспортных средств

Около трехсот машин, автобусов и мотоциклов сгорели на парковке аэродрома Елаханка в индийском Бангалоре. Там сейчас проходит международный авиасалон "Аэро-Индия 2019". Работа авиашоу временно приостановлена, передает канал "Россия-24".

Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета, которую бросили в сухую траву. На находящемся рядом летном поле стоят около 100 летательных аппаратов.

О жертвах ничего не известно.