ДТП с грузовиком в Китае: 20 погибших и 30 пострадавших

Двадцать рабочих погибли и еще как минимум 30 пострадали в аварии, в которую попал грузовик одной из угледобывающих компаний в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Авария произошла в субботу, 23 февраля, около 8:20 по местному времени (3:20 по Москве).

Грузовик перевозил рабочих в аймаке (округе) Шилин-Гол, передает РИА Новости. В результате ДТП 15 человек погибли на месте, один умер по дороге в больницу, еще четыре человека скончались в больнице.

Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести, врачи оказали им необходимую помощь.