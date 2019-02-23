Легковой автомобиль протаранил встречный троллейбус в Башкирии. Видео

Вечером в минувшую пятницу, 22 февраля, на улице Западной в Стерлитамаке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса.

Суля по кадрам видео, снятого регистратором, установленном в салоне маршрутного транспортного средства, водитель Daewoo Nexia совершил резкий маневр влево, после чего столкнулся с попутным ВАЗ-2114.

Мужчина, находившийся за рулем "Лады", не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека.