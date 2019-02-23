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23 февраля 201915:17

Пожаловавшегося на Путина Порошенко сравнили с "плачущей девочкой в автомате"

EPA

В интернете высмеяли жалобы президента Украины Петра Порошенко на невозможность дозвониться до российского коллеги Владимира Путина. Порошенко уже жаловался на то, что не может дозвониться до российского президента. На этот раз Порошенко якобы пытался поговорить с Путиным по телефону после инцидента в Керченском проливе и выяснить причину случившегося.

Назвав Украину "страной 404", некоторые пользователи напомнили Порошенко, что с пустым местом российский президент обычно не разговаривает. Вспомнив недавнее послание президента Федеральному Собранию, Порошенко посоветовали перестать "подхрюкивать США". Проследив тональность последних жалоб Порошенко, многие сравнили его с героиней популярной песни "Плачет девочка в автомате" и назвали плаксой.

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