"Интер" увеличил предложение по новому контракту форварда Икарди

Продолжается противостояние аргентинского нападающего Мауро Икарди и его клуба "Интенационале" из Милана. Игрок, чьи интересы представляет его жена и агент Ванда Нара уже дважды отказывался продлять контракт с "нерадзурри" и был лишен капитанской повязки.

При этом оказавшись перед фактом "разжалования" в рядовые футболисты Икарди вот уже три игры не выходит на поле в составе "Интера" и, скорее всего, не сыграет в очередной встрече против "Фиорентины". По неофициальной информации, аргентинец, якобы, подписал предварительный контракт с конкурентами миланцев из "Ювентуса".

При этом супруга и агент футболиста Нара ведет переговоры с работодателями мужа крайне жестко, подчеркивая при этом, что Икарди хочет играть за "Интер". Но и – хочет зарабатывать гораздо больше, чем сейчас. В результате ее позицией недовольны и представители клуба, и фанаты. На днях в машину Нары бросили камень.

Руководство клуба из Милана сделало очередное предложение несговорчивой паре, сообщает "Спорт-экспресс": контракт на 4 года с зарплатой в 6,5 млн евро за сезон (ранее речь шла о 5-5,5 млн евро). Аргентинец настаивал на ежегодных выплатах в размере 7,5 млн евро. Кроме того, Икарди и Нара требуют зарплату без учета бонусов, которые могут увеличить сумму еще на 20-30%.