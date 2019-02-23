Порошенко аплодирует забывшим о 23 февраля

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с "забвением праздника 23 февраля", сообщает телеканал NewsOne. Речь о Дне защитника Отечества, который отмечался на Украине в этот день до 2015 года. Порошенко президентским указом перенес праздник на 14 октября, когда православная церковь отмечает день Покрова Пресвятой Богородицы, которая считается покровительницей запорожского казачества. Кроме того, 14 октября — день создания Украинской повстанческой армии (запрещена в России).

Поздравление с "забвением праздника" прозвучали во время выступления Порошенко во Львове. По мнению украинского президента, это показывает, "как меняется Украина". Свое утверждение Порошенко попросил поддержать аплодисментами.

Ранее Порошенко и другие украинские политики поддержали празднование Дня святого Валентина на Украине, разместив фотографии вместе с женами в соцсетях. Помимо переноса даты празднования Дня защитника Отечества на Украине запрещено отмечать День Победы 9 мая. Вместо этого 8 мая празднуется День памяти и примирения. А 25 декабря, когда часть христиан отмечает Рождество, в Украине стал нерабочим днем.