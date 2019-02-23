Могерини считает язык силы неприемлемым

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини в субботу выступила в Гамбурге на мероприятии, посвященном канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту. Могерини выступила против "закона джунглей" в мировой политике.

"Слишком много лидеров говорят исключительно языком политики силы и конфронтации. Международное право и многосторонние соглашения все более и более воспринимаются как препятствие, а не как гарантии для всех", — отметила дипломат.

Могерини уверена, что язык силы противоречит подходу европейцев к решению проблем и отношениям между странами, пишет РИА Новости. Отказ от правил и соглашений, убеждена глава европейской дипломатии, неизбежно приведет к конфликтам.

Показательно, по словам Могерини, что трое из четырех европейцев поддерживают совместную оборону стран ЕС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался за создание "общеевропейской армии". Могерини прокомментировала его инициативу негативно, заявив, ЕС не будет конкурировать с НАТО.