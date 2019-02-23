Композитору Евгению Крылатову исполнилось 85

Народному артисту России, композитору Евгению Крылатову – 85 лет.

Крылатов – автор более чем сотни сочинений для большого экрана, драматической и музыкальной сцены. Российским зрителям он знаком как автор музыки к фильмам "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя", мультфильмам "Умка", "Каникулы в Простоквашино".

Его юбилею посвящено множество передач на российских телеканалах. Музыканту такое внимание СМИ приятно.

Евгений Крылатов сотрудничал с поэтами Юрием Энтиным, Леонидом Дербеневым, Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, Ильей Резником. По словам маэстро, ему очень повезло – он работал с выдающимися людьми нашего времени, передает ТАСС.

Юбиляр вчера принимал участие в съемках программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Гости студии стоя приветствовали композитора аплодисментами.