Белик: правда сестер Опанасюк "корежит националистов" из киевской власти

Вокалистки Анна и Мария Опанасюк, претендующие на участие в конкурсе "Евровидение-2019" от Украины, которые сделали скандальное заявление о принадлежности Крыма, не сказали ничего нового, считает депутат российской Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, они сказали всего лишь правду, от которой так "корежит националистов, пришедших к власти в Киеве".

"По факту ситуация вокруг "Евровидения" как в зеркале показала внутренний протест украинской интеллигенции против неадекватной политики руководства страны", — заявил парламентарий в интервью RT. И контролировать этот протест все сложнее, добавил он.

Комментируя заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о том, что отбор кандидатов на "Евровидение" является частью гибридной войны России, Белик посоветовал киевским властям озаботиться внутренними проблемами страны. Он напомнил, что Украина стала лидером по заболеваемости корью, кроме того, население страны за год сократилось на 230 тысяч человек. "От "хорошей жизни" люди мрут или бегут за границу", — констатировал российский депутат.

Ранее Анна и Мария Опанасюк, участницы песенного дуэта Anna Maria, заявили в эфире одного из украинских телеканалов, что Киев "потерял Крым". Они ушли от прямого ответа, заявив, что Крым принадлежит им, а когда ведущий стал настаивать на "правильном" ответе, заявили, что не будут говорить то, что от них хотят услышать. При этом в студию позвонил зритель, который назвал сестер Опанасюк "существами" и нецензурно обругал их.

Другой депутат российской Госдумы Наталья Поклонская уже назвала ситуацию, в которую попали девушки, общенародной травлей. Финалисток украинского конкурса поддержал также российский музыкант Юрий Лоза.

Между тем украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу родителей Анны и Марии Опанасюк. Запись об этом появилась в разделе сайта под названием "Чистилище". Родители сестер Опанасюк живут в Крыму. Их мать Лариса Опанасюк — вице-премьер республики, она возглавляет аппарат Совета министров Крыма. Отец Анны и Марии — Александр Опанасюк — до 2016 года работал судьей судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде Крыма.