Обнаружена причина стремительного развития рака простаты

В Ратгерском университете (США, Нью-Джерси) выявили ген, отвечающий за развитие рака предстательной железы.

Ген NSD2 был обнаружен у мышей с помощью компьютерного алгоритма. Ученые смогли его "выключить", затормозив тем самым развитие опухоли.

При раке предстательной железы врачи не могут прогнозировать динамику роста опухоли. Если сделать это в момент постановки диагноза, можно будет незамедлительно начать лечение, что повышает шансы на выздоровление, говорит автор исследования, доцент Школы медицинских наук Ратгерского университета Антонина Митрофанова.

Сейчас ученые работают над лекарством, которое сможет блокировать ген NSD2. Пока же исследователи рекомендуют включать ген в скрининг, пишет Medical Xpress.