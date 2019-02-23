Дима Билан получил двойной перелом ноги

Певец Дмитрий Билан не стал отменять концерты из-за перелома ноги. Выступление состоялось в Санкт-Петербурге, несмотря на протесты врачей. Сам Билан говорит, что хирурги поддались на его уговоры и согласились наложить пластину на двойной перелом уже после шоу, об этом он написал на своей странице в Instagram..

По словам певца, травму он получил, когда катался на льду. На следующий день певцу назначили операцию, однако из-за концерта он попросил ее перенести.