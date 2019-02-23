Пригожин: украинские политики пиарятся за счет артистов

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин обвинил украинских политиков в нечистоплотности. Он считает, что имена популярных артистов используются с целью самопиара, чтобы привлечь внимание к себе.

Такую реакцию Пригожина вызвала публикация в Twitter вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко. В своем микроблоге политик написал, что отбор участников на песенный конкурс "Евровидение" является частью гибридной войны, которую якобы ведет Россия против Украины. Кириленко возмущался тем, что в отборе участвуют артисты, гастролирующие по территории "государства-агрессора".

Пригожин подчеркнул, что музыкант, как и любой артист — личность свободная и имеет право на свою оценку политической ситуации. Продюсер посоветовал украинским политикам почаще обращать внимание не проблемы украинского народа и государства в целом. Все остальное — популизм. По его мнению, международные конкурсы дают шанс объединить людей и общество посредством творчества.

Финальный этап отбора на "Евровидение-2019" проходил на Украине в субботу. Претендента выбирали среди групп и солистов ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, MARUV. Ранее сообщалось, что солистка YUKO Юлия Юрина является гражданкой РФ, певица MARUV (Анна Корсун) ездит на гастроли в Россию.

"Евровидение" в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль).