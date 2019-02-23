Пропавших в Швейцарии альпинистов нашли мертвыми

В Швейцарии погибли два альпиниста. Трагедия произошла на альпийском курорте Церматт 20 февраля. Мужчины сорвались со склона Хорнлиграт (3700 метров) и упали с высоты 500-600 метров.

22 февраля один из родственников забил тревогу. Началась поисково-спасательная операция, утром 23 февраля поисковый вертолет обнаружил тела близ ледника Фургг.

Подчеркивается, что погибшие — иностранцы.

Официального познания пока не было, передает ТАСС.