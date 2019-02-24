В Индии работники чайной плантации отравились ликером

Работники одной из чайных плантаций отравились контрафактным алкоголем. Число погибших уже превысило 130 человек, более 200 госпитализированы, сообщило издание Hindustantimes.

Инцидент произошел в штате Ассам на северо-востоке страны. Уточняется, что среди пострадавших большое число женщин. По предварительной версии правоохранительных органов, пострадавшие отравились некачественным ликером, в составе которого был метанол. Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и 10 работников задержаны.

Главный министр штата Ассам Сарбананда Соновал приказал высшим должностным лицам обеспечить "полный запрет на продажу нелегальных спиртных напитков" и принять меры для наказания виновных. Он также объявил о выделении помощи родственникам погибших и пострадавшим. Им предоставят, соответственно, по 200 и 50 тысяч рупий.

Издание напоминает, что две недели назад подобная трагедия унесла жизни почти 100 человек в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд. Массовые отравления некачественным алкоголем в Индии не редкость. Ранее подобные трагедии случались в 2015, 2013 и 2004 годах.