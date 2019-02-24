Бобровский установил рекорд "Коламбуса" и получил звезду игрового дня

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский побил командный рекорд и был признан третьей звездой игрового дня.

В ночь на воскресенье голкипер отразил все 26 бросков и помог "Коламбусу" обыграть "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 4:0. Для Бобровского этот шатаут стал вторым за два дня. Россиянин первым в истории "Блю Джекетс" добился подобного. Кроме того, россиянин вышел в лидеры по количеству сухих матчей за последние три сезона. Сейчас на его счету 17 шатаутов.

Первой звездой дня стал нападающий "Баффало Сэйбрз" Сэм Райнхарт, оформивший хет-трик в победном матче против "Вашингтон Кэпиталз" (5:2). Второй звездой признан форвард "Колорадо Эвеланш" Нэйтан Маккиннон, набравший три (2+1) во встрече с "Нэшвилл Предаторз" (5:0).