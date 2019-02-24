Новости Политика

Все видео этой рубрики
24 февраля 201916:33 Дмитрий Киселёв

Цели намечены: "Цирконы" не дадут американцам отсидеться за океаном

В заключительной части Послания Федеральному Собранию, посвященной безопасности, Владимир Путин поднял тему справедливости.  Речь шла о международной справедливости, в том смысле, что она — лишь равная безопасность. А поскольку США решили выйти в одностороннем порядке из Договора по ракетам средней и меньшей дальности и намерены разместить их в Европе, то Путин прямо заявил об опасностях, которые такой шаг представляет для России, ведь подлетное время до Москвы таких ракет составит лишь 10-12 минут.

"Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия. Что это значит? Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов", — подчеркнул глава государства.

Центры принятия решений. Это принципиально новый поворот в сторону справедливости. Ведь до сих пор Америка могла позволить себе отсиживаться за океаном, подставляя под ответный удар лишь своих союзников, — тех, что безрассудно согласились разместить у себя, например, пусковые установки для ракет средней дальности. Кто это? Например, Румыния. Там МК-41 уже размещены. Еще Польша согласилась. Но что нам Польша? Она в случае пуска с ее территории свое получит. Нам принципиально возмездие в случае ответного удара прямо по территории США, как сказал Путин, по "центрам принятия решений". Не поляки же, и не румыны будут в случае чего жать на кнопку. Они от нее далеко.

Проследим далее за путинской мыслью. Это важно. У нас есть технологический ответ.

"Так вот еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно, хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью полета около девяти махов, дальностью — более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели. Ее применение предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр". То есть все это будет для нас незатратно", — сказал президент.

А теперь совместим обещание, образно говоря, взять на мушку центры принятия решений в США в случае размещения в Европе американских ракет средней и меньшей дальности и рассказ о нашей, не имеющей аналогов в мире гиперзвуковой ракете морского базирования "Циркон" с дальностью более тысячи километров. Вот лишь некоторые на Восточном побережье. Прикинем.

Пентагон. Там — высшие органы управления Вооруженными силами и комитет начальников штабов.

Camp David — правительственный пункт управления, где предусмотрено и нахождение президента США.

Fort Ritchie (штат Мэриленд) — пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов.

А теперь — на запад. McClellan в Калифорнии — управление стратегическими наступательными силами. Джим-Крик в штате Вашингтон — пункт управления ядерными силами.

Если мы, ничего не нарушая и никого не беспокоя, размещаем просто в океанах наши подлодки с пусковыми установками ракет "Циркон" — по сорок штук на каждой субмарине — то в зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия тут же оказываются те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин.

"Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надежно и безусловно обеспечена", — заявил Владимир Путин.

Посчитаем. Наши лодки — за пределами исключительной экономической зоны США шириной в 200 миль (это 370 километров). Ставим спокойно на расстоянии в 400 километров от берега. Все эти центры принятия решений от берега тоже не так далеко. Скажем, еще 400. Итого — 800. "Циркон" летит со скоростью 11 000 километров в час. Если так, то на покрытие 800 километров "Циркон" затратит чуть меньше пяти минут. Задачка для школьника третьего класса. Вот оно, подлетное время.

Поэтому-то Путин и говорит: посчитайте. Надо вам это или, может, не так остро размещать свои ракеты против нас в Европе. Пока мы никому не угрожаем. Но если такое размещение произойдет, то ответ будет мгновенным.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

17:25

Экипаж не дал угнать самолет BBA

16:55

Георгий Данелия – в искусственной коме

16:32

Журналистка RT Redfish ранена венесуэльскими оппозиционерами

16:27

Захвачен пассажирский самолет, летевший из Дакки в Дубай

16:25

Астраханский стрелок попал из ружья полицейскому в голову и был убит

15:47

Российские саночники заняли весь пьедестал на домашнем этапе Кубка мира

14:27

Додон опроверг заявления о российском вмешательстве в выборы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Экипаж не дал угнать самолет BBA

Экипаж не дал угнать самолет BBA

25 минут назад
Цели намечены: "Цирконы" не дадут американцам отсидеться за океаном

Цели намечены: "Цирконы" не дадут американцам отсидеться за океаном

1 час назад
Георгий Данелия – в искусственной коме

Георгий Данелия – в искусственной коме

59 минут назад
Снес людей и двери кафе: водитель-убийца с Невского был под "шариками"

Снес людей и двери кафе: водитель-убийца с Невского был под "шариками"

2 часа назад
Сборная России в 11-й раз выиграла Кубок легенд

Сборная России в 11-й раз выиграла Кубок легенд

11 минут назад
Журналистка RT Redfish ранена венесуэльскими оппозиционерами

Журналистка RT Redfish ранена венесуэльскими оппозиционерами

1 час назад
Путин помирил Голикову с Силуановым

Путин помирил Голикову с Силуановым

2 часа назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

18.02.2019 08:20
Астраханский стрелок попал из ружья полицейскому в голову и был убит

Астраханский стрелок попал из ружья полицейскому в голову и был убит

1 час назад
Додон опроверг заявления о российском вмешательстве в выборы

Додон опроверг заявления о российском вмешательстве в выборы

3 часа назад
Анну и Марию Опанасюк назвали достойными крымчанками

Анну и Марию Опанасюк назвали достойными крымчанками

3 часа назад
Facebook "запретил" День защитника Отечества

Facebook "запретил" День защитника Отечества

11 часов назад
Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

21.02.2019 15:05
"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

21.02.2019 10:12
Ученые подсказали легкий способ предотвратить депрессию

Ученые подсказали легкий способ предотвратить депрессию

23 минуты назад
При пожаре в частном доме в Башкирии погибли три человека, в том числе - ребенок

При пожаре в частном доме в Башкирии погибли три человека, в том числе - ребенок

30 минут назад
Посол Колумбии покидает Венесуэлу

Посол Колумбии покидает Венесуэлу

31 минута назад
В здании наркоклиники Стаса Пьехи обчистили сейф

В здании наркоклиники Стаса Пьехи обчистили сейф

33 минуты назад
У Козака не было с Сальвини ни официальных встреч, ни секретных

У Козака не было с Сальвини ни официальных встреч, ни секретных

39 минут назад
Александр Емельяненко вышел из себя во время мастер-класса

Александр Емельяненко вышел из себя во время мастер-класса

1 час назад
Из-за Су-27 российского посла вызвали в МИД Швеции

Из-за Су-27 российского посла вызвали в МИД Швеции

1 час назад
Трамп высказался по переговорам с Китаем и КНДР

Трамп высказался по переговорам с Китаем и КНДР

1 час назад
Песков подтвердил грядущий визит Нетаньяху

Песков подтвердил грядущий визит Нетаньяху

1 час назад
Поставки вооружения: Франция призвала Германию к компромиссу

Поставки вооружения: Франция призвала Германию к компромиссу

2 часа назад
Российские саночники заняли весь пьедестал на домашнем этапе Кубка мира

Российские саночники заняли весь пьедестал на домашнем этапе Кубка мира

2 часа назад
Правительство готовит индивидуальный пересчет пенсий

Правительство готовит индивидуальный пересчет пенсий

2 часа назад
Экзархат покидает вселенское православие

Экзархат покидает вселенское православие

2 часа назад
Драка между посетителями и охранником гипермаркета в Екатеринбурге попала на видео

Драка между посетителями и охранником гипермаркета в Екатеринбурге попала на видео

2 часа назад
Натовцы оказались легкой добычей для мошенников

Натовцы оказались легкой добычей для мошенников

2 часа назад
Не забыли: дома прогоревшей Urban Group начали достраивать

Не забыли: дома прогоревшей Urban Group начали достраивать

2 часа назад
Премьер Баварии поинтересовался, чем транзит газа через Украину лучше прямых поставок из России

Премьер Баварии поинтересовался, чем транзит газа через Украину лучше прямых поставок из России

3 часа назад
Украинские военные минируют школы и детсады

Украинские военные минируют школы и детсады

3 часа назад
Xiaomi представила 5G-смартфон за 700 евро

Xiaomi представила 5G-смартфон за 700 евро

3 часа назад
Большунов и Ретивых стали вторыми в командном спринте на чемпионате мира

Большунов и Ретивых стали вторыми в командном спринте на чемпионате мира

3 часа назад
Император Акихито считает, что Японии пора открыться миру

Император Акихито считает, что Японии пора открыться миру

3 часа назад
Washington Post пророчит "Кубу" судьбу АК-47

Washington Post пророчит "Кубу" судьбу АК-47

3 часа назад
В Сирии автобус с людьми подорвался на мине

В Сирии автобус с людьми подорвался на мине

3 часа назад
Российская биатлонистка Юрлова-Перхт выиграла пасьют на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Юрлова-Перхт выиграла пасьют на чемпионате Европы

4 часа назад
Поклонская: Порошенко впервые сказал правду жителям Донбасса

Поклонская: Порошенко впервые сказал правду жителям Донбасса

4 часа назад
Лавров – о странности японских партнеров и интеллектуальных способностях американских

Лавров – о странности японских партнеров и интеллектуальных способностях американских

4 часа назад
Саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сочи, Репилов – второй

Саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сочи, Репилов – второй

5 часов назад
Макрон не поехал отдыхать, чтобы не злить "желтые жилеты"

Макрон не поехал отдыхать, чтобы не злить "желтые жилеты"

5 часов назад
Место крушения авиалайнера Boeing в США сняли на видео

Место крушения авиалайнера Boeing в США сняли на видео

5 часов назад
Страна кленового листа: что купить в Канаде по цене двушки в Москве

Страна кленового листа: что купить в Канаде по цене двушки в Москве

6 часов назад
Аналитики узнали, на чем экономили российские автомобилисты в 2018 году

Аналитики узнали, на чем экономили российские автомобилисты в 2018 году

7 часов назад
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

18.02.2019 12:50
Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

18.02.2019 12:10