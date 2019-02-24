Цели намечены: "Цирконы" не дадут американцам отсидеться за океаном

В заключительной части Послания Федеральному Собранию, посвященной безопасности, Владимир Путин поднял тему справедливости. Речь шла о международной справедливости, в том смысле, что она — лишь равная безопасность. А поскольку США решили выйти в одностороннем порядке из Договора по ракетам средней и меньшей дальности и намерены разместить их в Европе, то Путин прямо заявил об опасностях, которые такой шаг представляет для России, ведь подлетное время до Москвы таких ракет составит лишь 10-12 минут.

"Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия. Что это значит? Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов", — подчеркнул глава государства.

Центры принятия решений. Это принципиально новый поворот в сторону справедливости. Ведь до сих пор Америка могла позволить себе отсиживаться за океаном, подставляя под ответный удар лишь своих союзников, — тех, что безрассудно согласились разместить у себя, например, пусковые установки для ракет средней дальности. Кто это? Например, Румыния. Там МК-41 уже размещены. Еще Польша согласилась. Но что нам Польша? Она в случае пуска с ее территории свое получит. Нам принципиально возмездие в случае ответного удара прямо по территории США, как сказал Путин, по "центрам принятия решений". Не поляки же, и не румыны будут в случае чего жать на кнопку. Они от нее далеко.

Проследим далее за путинской мыслью. Это важно. У нас есть технологический ответ.

"Так вот еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно, хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью полета около девяти махов, дальностью — более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели. Ее применение предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр". То есть все это будет для нас незатратно", — сказал президент.

А теперь совместим обещание, образно говоря, взять на мушку центры принятия решений в США в случае размещения в Европе американских ракет средней и меньшей дальности и рассказ о нашей, не имеющей аналогов в мире гиперзвуковой ракете морского базирования "Циркон" с дальностью более тысячи километров. Вот лишь некоторые на Восточном побережье. Прикинем.

Пентагон. Там — высшие органы управления Вооруженными силами и комитет начальников штабов.

Camp David — правительственный пункт управления, где предусмотрено и нахождение президента США.

Fort Ritchie (штат Мэриленд) — пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов.

А теперь — на запад. McClellan в Калифорнии — управление стратегическими наступательными силами. Джим-Крик в штате Вашингтон — пункт управления ядерными силами.

Если мы, ничего не нарушая и никого не беспокоя, размещаем просто в океанах наши подлодки с пусковыми установками ракет "Циркон" — по сорок штук на каждой субмарине — то в зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия тут же оказываются те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин.

"Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надежно и безусловно обеспечена", — заявил Владимир Путин.

Посчитаем. Наши лодки — за пределами исключительной экономической зоны США шириной в 200 миль (это 370 километров). Ставим спокойно на расстоянии в 400 километров от берега. Все эти центры принятия решений от берега тоже не так далеко. Скажем, еще 400. Итого — 800. "Циркон" летит со скоростью 11 000 километров в час. Если так, то на покрытие 800 километров "Циркон" затратит чуть меньше пяти минут. Задачка для школьника третьего класса. Вот оно, подлетное время.

Поэтому-то Путин и говорит: посчитайте. Надо вам это или, может, не так остро размещать свои ракеты против нас в Европе. Пока мы никому не угрожаем. Но если такое размещение произойдет, то ответ будет мгновенным.