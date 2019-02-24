Ученые подсказали легкий способ предотвратить депрессию

Физическая активность каждый день — такой рецепт от депрессии предлагают ученые из Массачусетской больницы общего профиля в американском Бостоне. Согласно результатам их исследования, даже небольшая, но регулярная физическая нагрузка — например, 15 минут бега трусцой — способна снизить риск депрессии.

Данные исследования, опубликованного в журнале JAMA Psychiatry, приводит CBS News. Ученые проанализировали данные более 600 тысяч взрослых людей, оценив их генетические особенности, медицинскую историю и уровни физической активности.

Было определено, что участники исследования, которые генетически были более склонны к физическим упражнениям, возможно, менее подвержены риску депрессии. Предыдущие исследования также демонстрировали наличие такой связи. Однако причинность и направление этой связи неясны: физическая активность может защищать от депрессии, либо депрессия может приводить к пониженной физической активности.

Теперь благодаря использованию генетических параметров ученым удалось рандомизировать участников исследования и выявить причинную связь: сама по себе физическая активность может снижать риск возникновения депрессии для любого человека.

Ключ в том, чтобы быть физически активным каждый день. "Пятнадцать минут пробежки, час работы в саду — выйдите на улицу и займитесь чем-нибудь", — советует профессор Университета Южной Калифорнии Дэвид Агус.

Он предлагает простое правило: на время этих 15 "физически активных" минут разгоните ваш пульс до показателя в 1,5 раза выше, чем до этого. Например, если ваш пульс — 60 ударов в минуту, доведите его до 90.

"Это — не какое-то невероятное количество упражнений. Вам даже не обязательно потеть или задыхаться — важно просто движение", — говорит Агус.

Ранее ученые Йельского университета предупредили, что депрессия может ускорять естественный процесс старения мозга. Это опасное психическое заболевание, в частности, влияет на память и когнитивные способности человека.