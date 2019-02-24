Бурятия: традиции предков и непостижимая тайна
Бурятия — один из самых необычных и красочных регионов России. Здесь по лунному календарю весна уже пришла. С тех пор, как наступил "Белый месяц".
Иволгинский дацан. Центр буддийской традиционной Сангхи России — одной из крупнейших в стране буддийских общин. Это также один из центров общественной жизни Бурятии — удивительного края, живущего столетними традициями предков.
Оттого так важен здесь Сагаалган. В дословном переводе – "Белый месяц". Лунный Новый год, под знаком которого в Бурятии протекает весь февраль. Оттого — бережное отношение к старине и традиционному жизненному укладу.
Колледж традиционных искусств народов Забайкалья — пример бескорыстного служения культуре родного края. В советский период бурятское наследие беречь не всегда позволяли. А когда хватились, оказалось, что и спросить-то некого. Последние мастера умирали в безвестности в дальних улусах. Ездили учиться в соседнюю Монголию, где все оставалось в сохранности. В итоге удалось воссоздать не только искусство чеканки, но и заново освоить резьбу по камню, ткацкие промыслы. Так возникло новое поколение бурятских народных мастеров.
Бурятия относится к числу наиболее спортивных регионов России, поставляя кадры для национальной олимпийской сборной. В основе этого — популярный в республике массовый спорт: вольная борьба, стрельба из лука, бокс, шахматы. Развит институт спортивных инструкторов. Михаил Салахутдинов, председатель Федерации молодежи Прибайкальского региона, ради работы с детьми оставил в город и переехал в деревню на Байкале.
"Я понял, что потенциал, который в меня заложен, начинает раскрываться. Он годами "пылился". Именно это доставляет мне удовольствие. Да, бывает трудно, тяжело. В силу своей непрофессиональности не сумел организовать, подходы найти. И с тобой одни дети. Но, видя, что они приходят и работают наравне с тобой, ты загораешься. Итогом становится то, что ты видишь готовый объект, мероприятие. Ты вложил — они получили опыт", — сказал Михаил Салахутдинов.
20% мировых запасов пресной воды. Вроде бы сухая статистика. Но, с другой стороны, — непостижимая тайна. Байкал по-прежнему остается одним из самых загадочных магнитов Бурятии. Центры восточной медицины влекут сюда сторонников здорового образа жизни со всей страны. Оказывается, лечебное голодание в Москве — это одно, а на Байкале — совсем другое.
"Голодать намного легче в хорошей природной зоне. Желательно рядом с водоемом. Просто воздух здесь озонированный, и он снимает состояние, которое возникает при голодании. Там есть моменты, которые легче пройти здесь, будучи на природе", — отметил Сергей Сергеев, врач-диетолог.
250 километров южнее Улан-Удэ. Полигон Бурдуны. Это почти у границы с Монголией. Если на Байкале в те же дни — двухметровые сугробы, то за горными хребтами, несмотря на мороз, — ни снежинки. Здесь оттачивают мастерство танкисты 5-й танковой бригады, расквартированной недалеко от столицы республики, где снег выпадает, но в меру.
Победители международного этапа конкурса "Танковый биатлон" капитан Дмитрий Черноштан и его подчиненные.
"У меня родители были на трибуне, родственники. Для них это было захватывающе, когда 46-тонная махина пролетает мимо тебя, выполняет какие-то маневры, преодолевает препятствия. И все это — с грохотом. А мы в плане работы с техникой узнали гораздо больше, готовясь к танковому биатлону. Это я передаю личному составу — роте танковой. Как подготовить вооружение, машину. Какой труд нужно вложить, чтобы она тебя не подвела. Как ты свои сани подготовишь, так они и поедут", — отметил Дмитрий Черноштан.
Общественный транспорт — к нему отношение в Бурятии особенное. Достаточно сказать, что транспортный парк Улан-Удэ еще несколько лет назад входил в тройку лидеров то техническому состоянию и новизне. В настоящий момент он не такой юный, как прежде. Однако в первую десятку по-прежнему входит. Но самое главное — потребительские свойства автобуса и трамвая здесь понимают гораздо шире.
Компания "Оператор транспортных сервисов" взялась доказать, что автомобиль способен не только ехать, предложив для оплаты бесконтактную карту, работающую даже в условиях нестабильной связи. Причем система автоматически распознает льготников. Здесь вообще принято покупать билеты в любую точку Бурятии через Интернет.
Функции регионального маршрутного такси делегированы самолету, который с 2021 года серийно будет производиться на авиазаводе в Улан-Удэ. Способный взлететь с футбольного поля и на него же сесть легкий 14-местный самолет заменит Ан-2, легендарный "кукурузник".
"Живя в районе, ты знаешь, что ты можешь в любой момент слетать в Улан-Удэ, сходить в театр. Слетать к родственникам недорого. Создаются другие ощущения жизни: ты не оторванный, не изолированный. У тебя есть возможность. Ты ей можешь пользоваться нечасто — два раза в год — но ты знаешь, что можешь. Другое отношение к жизни и восприятие мира", — подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.
Это важно еще и потому, что все большую роль в экономике Бурятии играет туризм. В Тарбагатайском районе компактно проживают старообрядцы, выселенные в Забайкалье в XVIII веке. Со стороны может показаться, что все это ради гостей, в данном случае из Китая, однако так здесь живут люди. И за 200 лет их быт несильно изменился.
Любовь Пластилина — из старообрядцев. Начинала с придорожного кафе, где предлагала старообрядческую кухню. Но турист пошел косяком, в год бывают больше 20 тысяч посетителей. И вот уже более двадцати домов открыты для публичного доступа. С 2001 года это пространство и устное творчество староверов — в списке нематериального наследия человечества. А села Десятниково и Большой Куналей вошли в Ассоциацию самых красивых деревень России.
"Мы так хорошо в Бурятии живем, что я всегда говорю: это три кита, на которых мы живем, — Байкал, буддизм и старообрядчество. Когда проезжаешь по нашим городам, деревням России, то чувствуешь гордость. Что-то остается у тебя, что-то изнутри поднимается, что ты из России, что такие здесь люди живут, такие деревни стоят, города. И радует, что больше россиян стало приезжать за познавательным туризмом", — отметила Любовь Пластинина, директор Центра старообрядцев.
В ноябре 2018 года Республика Бурятия вошла в состав Дальневосточного федерального округа, в который в том числе входят Чукотка, Камчатка, Сахалин. И звучит вроде бы эпично, удаленно, однако на деле именно Бурятия запускает сразу несколько проектов, делающих этот регион гораздо более доступным.
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