Большунов: меня частенько бесит Клебо, в хорошем смысле слова

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал результат в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Россиянин в паре с Глебом Ретивых занял второе место, уступив норвежцам во главе с Йоханнесом Клебо.

"Расстроен, что не удалось обогнать Клебо, — сказал Большунов, которого цитирует ТАСС. — Как отношусь к его победам? Меня он частенько бесит, в хорошем смысле слова".