Британское правительство не сдержало обещание и проводит наземные операции в Сирии

Британская армия нарушила запрет парламента на использование в Сирии наземных войск, передает канал "Россия 24"

Минобороны Соединенного королевства признало, что спецназ участвует в операциях. Хотя парламент одобрил только нанесение авиаударов.

То есть правительство королевства не сдержало обещание не проводить наземные кампании. Этот факт выяснился в ответ на запрос газеты "Санди Таймс" о гибели британских военнослужащих в Сирии.