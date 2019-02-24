Кузнецов в овертайме принес победу "Вашингтону" над "Рейнджерс"

Матчем между "Вашингтон Кэпиталз" и "Нью-Йорк Рейнджерс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Столичные" на своей площадке добились победы со счетом 6:5 в овертайме. Автором победного гола стал российский форвард хозяев льда Евгений Кузнецов.

Эта шайба оказалась для него уже 16-й в нынешнем сезоне. Всего же в активе россиянина стало 56 (16+40) очков в 57 встречах. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов набрали по одному баллу за результативность. Они стали ассистентами Кузнецова в овертайме.

У победителей дубль оформил шведский форвард Никлас Бэкстрем. Также за "Вашингтон" отличились Михал Кемпни, Томас Уилсон и Ник Дауд.

В составе проигравших две шайбы забросил Брэди Шей. Кроме того, за гостей отличились Крис Крайдер, Брэди Шей, Джимми Веси и Владислав Наместников. Для российского "рейнджера" этот гол стал восьмым в текущем чемпионате.