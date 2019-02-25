Гол и пас Радулова помогли "Далласу" обыграть "Чикаго"

Встречей между "Даллас Старз" и "Чикаго Блэкхоукс" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Звезды" в гостях добились победы со счетом 4:3. Одну из шайб в составе "Далласа" забросил Александр Радулов.

Она стала для российского форварда 17-й в нынешнем сезоне. Кроме того, он записал на свой счет одну результативную передачу. Всего в его активе стало 49 (17+32) очков.

Российский вратарь "звезд" Антон Худобин отразил 43 броска в этой встрече. Форвард "Чикаго" Артем Анисимов результативными действиями не отметился.

В другой встрече дня "Сан-Хосе Шаркс" в гостях обыграл "Детройт Ред Уингз" со счетом 5:3.