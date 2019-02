Гол и пас Радулова помогли "Далласу" обыграть "Чикаго"

Встречей между "Даллас Старз" и "Чикаго Блэкхоукс" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Звезды" в гостях добились победы со счетом 4:3. Одну из шайб в составе "Далласа" забросил Александр Радулов.

Она стала для российского форварда 17-й в нынешнем сезоне. Кроме того, он записал на свой счет одну результативную передачу. Всего в его активе стало 49 (17+32) очков.

From the wunderkind to the wild Russian. #GoStars pic.twitter.com/1dC3wtIinZ