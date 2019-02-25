Правительство Великобритании рассматривает возможность переноса Brexit на 2 месяца

Правительство Великобритании рассматривает возможность переноса срока выхода страны из состава Европейского союза на 2 месяца. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Как уточняется, в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй на Даунинг-стрит, 10 разработан план, в соответствии с которым Мэй официально обратится к Евросоюзу с соответствующей просьбой, если парламент Великобритании по-прежнему будет не готов одобрить проект соглашения о Brexit к 12 марта. Именно до этой даты в парламенте должно состояться новое голосование по проекту сделки с Брюсселем, передает ТАСС. Нынешний вариант депутаты отвергли 15 января текущего года.

По мнению членов кабинета министров, двух месяцев будет достаточно для выведения ситуации из тупика, в котором она сейчас находится. При этом Евросоюз предпочел бы отложить Brexit до конца 2020 года, когда завершится очередной семилетний бюджетный период ЕС.

Продлить срок выхода страны из Евросоюза, предусмотренный Лиссабонским договором, от Мэй требуют члены ее партии и оппозиция. Если Мэй не откажется от варианта, при котором Великобритания выйдет из ЕС без сделки, трое членов кабинета министров грозят подать в отставку. При этом члены влиятельного правого крыла консервативной партии выступают против продления переговоров с ЕС.

24 февраля Мэй, пообещав продолжать переговоры с Европейским союзом, заявила, что перенос Brexit не станет решением существующих проблем – он лишь отсрочит необходимость принятия болезненных решений.