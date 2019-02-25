Предварительные результаты выборов в парламент Молдавии: социалисты лидируют

ЦИК Молдавии опубликовал предварительные результаты выборов в парламент. Лидирует партия социалистов. Она набрала больше 30 процентов голосов.

Второе место занимает правый оппозиционный блок ACUM — за него проголосовала четверть избирателей. На третьем — правящая Демократическая партия, передает телеканал "Россия 24".

К этой минуте обработали 90 процентов протоколов. Депутатов избирают на четыре года. Выборы проходят впервые по смешанной системе. 50 человек — по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

Судя по результатам, соперникам придется договариваться о коалиции. И это эксперты называют одной из главных интриг выборов. Социалисты выступают за развитие отношений с Россией, против — правый блок и демократы.