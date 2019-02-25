70 процентов жителей Окинавы выступили против новой базы ВВС США

Порядка 70 процентов жителей японской префектуры Окинава проголосовали против базы ВВС США. Об этом свидетельствуют данные экзит полов.

Повод для референдума — план правительства Японии перенести американскую военную базу на северо-восточную часть острова. По данным издания Japan Times, явка составила более 50 процентов. Однако японское правительство уже заявило, что проигнорирует результаты референдума и продолжит строительство базы.

Правящая либерально-демократическая партия также не поддерживает население Окинавы, сообщает телеканал "Россия 24". По их словам, активисты не предлагают альтернативных вариантов.

Окинава — первый остров японского архипелага, на котором высадились американские войска в ходе Второй мировой войны. После там была развернута одна из крупнейших военных баз США в регионе. Против ее присутствия неоднократно протестовали местные жители, отмечавшие, что рядом находятся больницы и школы.