Лавров: нельзя требовать от КНДР всего без взаимности

Если удастся достичь прогресса в двустороннем диалоге между Пхеньяном и Вашингтоном, может быть полезен механизм шестисторонних переговоров по КНДР, считает глава МИД РФ Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

Выступая на российско-вьетнамской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", Лавров заявил, что "дорожная карта" предполагает поэтапное движение. По словам министра, для начала нужно укрепить доверие, стараться избегать провокационных действий, типа испытаний ядерных зарядов или запуска ракет со стороны Северной Коре, а также военно-морских и военно-воздушных учений.

После этого, считает глава МИД РФ, необходимо проводить контакты и находить баланс интересов.

По словам Лаврова, эта логика "начинает пробивать себе дорогу в Вашингтоне". "По крайней мере, переговоры нашего замминистра с коллегой из США свидетельствуют о том, что американцы даже спрашивают совета у нас, как мы видим тот или иной сценарий того, что должно через пару дней произойти в Ханое", — заявил министр, отметив, что Совбезу ООН нужно было бы снять или ослабить санкции в отношении КНДР в ответ на мораторий Пхеньяна на проведение испытаний.