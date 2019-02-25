Подмосковные мошенники поставили на поток продажу лётных прав

Более 10 миллионов рублей заработали на продаже поддельных летных прав пятеро мошенников из Подмосковья, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Задержание предполагаемых преступников сняли на видео.

Злоумышленники открыли мнимую сеть авиационных учебных центров, предлагая всем желающим получить права на управление самолетом или вертолетом. Обучение, как ни странно, в услугу не входило, требовалось лишь сдать экспресс-экзамен и перевести крупную сумму, после чего потенциальный пилот получал заветную корочку.

По предварительным данным следователей, пятеро подозреваемых заработали на поддельных документах не менее 10 миллионов рублей. На кадрах видно, как один из "основателей" нелегального бизнеса пересчитывает долларовые купюры.

Всего были задержаны пять человек, но обвинения в мошенничестве предъявлены только двоим — им грозит до 10 лет лишения свободы.