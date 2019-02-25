Волейболист Камехо хочет сыграть за сборную России на Олимпиаде в Токио

Кубинский волейболист санкт-петербургского "Зенита" Ореоль Камехо выразил желание выступить на Олимпийских играх в Токио в составе сборной России. Летом 2018 года спортсмен получил паспорт РФ, а позже подал документы в Международную федерацию волейбола (ФИВБ) на смену спортивного гражданства.

"Если тренеры сборной России будут заинтересованы во мне, я, разумеется, с удовольствием буду за нее выступать, — заявил Камехо, которого цитирует ТАСС. — Конечно, мне очень хочется выступить в Токио.

Напомним, что по правилам ФИВБ с момента получения паспорта и до момента получения спортивного гражданства должно пройти два года.