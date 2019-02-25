"Я - музыкант, а не бита на политической арене": Maruv отказалась от "Евровидения"

На сайте "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" сообщается, что певица Maruv (Анна Корсун) не будет представлять Украину на "Евровидении" в этом году.

В заявлении говорится, что стороны не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе из-за ряда причин, передает РИА Новости.

В НОТУ заявили, что представляющий Украину исполнитель обязан стать "культурным послом страны" и доносить не только собственную музыку, но и мнение украинского народа.

В "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" объяснили сложившуюся ситуацию тем, что не сошлись с исполнительницей в видении ее миссии на "Евровидении". От нее ждали объяснений по поводу гастролей в России. Кроме того, телерадиокомпании не понравились "признаки политизации" вокруг национального отбора.

Певица позже написала на своей странице в Facebook, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться от участия в конкурсе.

"Сегодня наша встреча с НОТУ длилась около семи часов, в результате которой мы так и не пришли к соглашению двух сторон.Отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными".

С 26 февраля Украина начинает выбирать нового участника на песенный конкурс.