Граждане Кубы одобрили на референдуме принятие новой конституции

Более 6,8 млн граждан Кубы проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны, что составляет 73,3% от всех избирателей в списке.

Всего в списки избирателей были внесены более 8,6 млн кубинцев. Положения, вынесенные на референдум, вступают в силу, если за них проголосовало абсолютное большинство граждан (50% + 1 голос от общего числа избирателей). Явка составила 84,4%. В голосовании приняли участие 7,84 млн избирателей, передает ТАСС.

Проект новой конституции одобрен парламентом в июле прошлого года. Потом в течение нескольких месяцев шло общественное обсуждение документа. Принцип социалистического характера государства и руководящей роли Коммунистической партии остается неизменным.

В числе ключевых изменений, которые предполагалось внести в основной закон, признание частной собственности, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение времени нахождения на государственных постах.

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