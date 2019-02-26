"Лионские соловьи" споют в Доме музыки

Хор "Маленькие певцы Св. Марка", получивший всемирную известность после выхода на экраны фильма "Хористы" Кристофа Барратье, выступит в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 2 марта.

Хор "Маленькие певцы Св. Марка" был организован в 1986 году талантливым хормейстером Николя Портом, который возглавляет коллектив и поныне. "Лионские соловьи" – так называют этот детский хор на родине, во Франции.

Маленькие певчие прославились на весь мир в 2004 году после выхода фильма "Хористы" Кристофа Барратье, где главную роль сыграл солист хора Жан-Батист Монье. Фильм номинировался на множество международных премий, в том числе на премию "Оскар" за лучшую оригинальную песню. Две премии "Сезар" картина заслуженно получила за лучшую музыку к фильму и лучший звук.

Высокая репутация "Маленьких певцов", завоеванная за годы творческой деятельности, позволила хору встать вровень с лучшими детскими хоровыми коллективами мира и получить членство Французской федерации детских хоров и Международной федерации Pueri Cantores. Обе эти федерации объединяют тысячи ребят из разных стран со всех пяти континентов.

В состав хора входят 75–80 мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 15 лет, которые получают образование в Колледже Св. Марка в Лионе. При колледже имеется также школа Св. Урсулы для одаренных детей, где ребята с четырех лет постигают азы хорового пения и теории музыки. Юные певцы принимают участие в богослужениях лионской Базилики Нотр-Дам-де-Фурвьер и больших церковных праздниках, выступают с концертами по всей Франции и гастролируют далеко за ее пределами.

В 2001 году "Маленькие певцы Св. Марка" впервые побывали в России, и теперь, спустя почти два десятилетия, первый раз выйдут на сцену Светлановского зала Московского международного Дома музыки. В его репертуаре коллектива представлена духовная музыка, григорианские песнопения, народные песни и произведения современных композиторов.

Концерт "Лионских соловьев" – 19:00, 2 марта. Светлановский зал ММДМ.