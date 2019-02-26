Питерский хор объяснил, зачем спел про бомбежку США в Исаакиевском соборе

Концертный хор Санкт-Петербурга, исполнивший в День защитника Отечества в Исаакиевском соборе песню советских лет про атомную бомбардировку Америки, пояснил, что не редактирует тексты "ради политкорректности"​​​, передает РИА Новости.

Во время выступления, кроме произведений Высоцкого, Соловьева-Седого и Щедрина, прозвучала песня "На подводной лодочке с атомным моторчиком", повествующая об атомной бомбардировке Америки.

Она начинается с куплета про экипаж подлодки "с десятком бомбочек под сотню мегатонн", зовущий наводчика со словами: "Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон". Исполнение этой песни вызвало широкий общественный резонанс в связи с исполнением в стенах Исаакия.

"Песни, которые мы поем — это документы эпохи, среды. Мы не переписываем тексты ради политкорректности или конъюнктуры", — говорится в пояснении коллектива в одной из соцсетей. Хором руководит заслуженный артист России Владимир Беглецов.

На странице хора призвали слушателей приходить на концерты и не заниматься политиканством.