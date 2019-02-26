Продление ареста законно: Кокорин и Мамаев останутся в "Бутырке" до 8 апреля

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев продолжат нахождение под стражей в СИЗО "Бутырка". Мосгорсуд сегодня признал законным продление ареста фигурантов данного дела.

На рассмотрении апелляции по поводу законности продления ареста до восьмого апреля вердикт судьи был таков: "Решение суда первой инстанции оставить без изменений, жалобу защитников – без удовлетворения" – процитировал его ТАСС.

Помимо футболистов вердикт коснулся и других фигурантов данного уголовного дела – младшего брата Александра Кокорина Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого. Таким образом, все четыре заключенных пробудут в стенах "Бутырки" до восьмого апреля.