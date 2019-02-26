Не хотят светить своими "новичками". ОЗХО отвергло предложение России расширить список ядов

Отказ ОЗХО добавить в список запрещенных целый ряд веществ, предложенных Россией, вполне понятен. Штаты и Великобритания "переводят стрелки на Россию, чтобы не светить собственными "новичками", заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

Вашингтон вместе с союзниками по блоку НАТО продолжает давить на Москву, добавил он, чинит проблемы на всех международных площадках и пытается сделать Россию страной-изгоем, пишет агенство РИА Новости.

Напомним, ранее РФ предложила расширить список запрещенных веществ и включить в него пять соединений, аналогичных "Новичку". Однако 20 стран, в том числе и Великобритания, отвергли российскую инициативу.

По мнению Лондона, отравляющее вещество "Новичок", якобы разработанное в России, впервые применили против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Специалисты, хорошо знакомые с действием этого яда, считали, что шансов у жертв "Новичка" нет. Однако они выжили.