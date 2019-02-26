В Башкирии на железнодорожном переезде автомобиль врезался в пассажирский поезд. Это случилось сегодня днем в районе села Дуслык Туймазинского района, сообщает ГТРК "Башкортостан".

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель "ВАЗ 2114". Он попытался проскочить переезд на красный сигнал светофора. В результате легковушка столкнулась с проезжавшим поездом Москва — Уфа.

За помощью медиков обратились пассажиры автомобиля и сам нарушитель ПДД. На месте столкновения продолжает работать полиция и сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по республике.