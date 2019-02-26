В рамках дела Арашуковых СК провел масштабные обыски

Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по обвинению сенатора Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений у "Газпрома".

В СКР проинформировали общественность, что 26 февраля сотрудники ведомства вместе с оперативниками ФСБ и МВД РФ провели обыски в 22 городах Ставропольского края, Карачаево-Черкесской республике и республике Дагестан.

Следственные действия проводятся как в местах жительства подозреваемых, так и на предприятиях-потребителях природного газа. Кроме того, в рамках полученной ранее информации о коррупционных связях сотрудников правоохранительных органов с подозреваемыми, обыски были проведены у ряда высокопоставленных лиц.

Среди них, первый заместитель руководителя следственного управления СКР по Карачаево-Черкесской республике К.Булатов, начальник полиции МВД по КЧР А.Боташев, заместитель руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю А.Шехмурзов и его коллега по Дагестану М.Огузов.

32-летний Арашуков, один из самых молодых сенаторов, был задержан 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации. В тот же день был задержан и его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем преступной группировки и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

По уголовному делу арестованы семь фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, которые занимали высокие посты в газовой отрасли Северного Кавказа. Несколько человек находятся в розыске.