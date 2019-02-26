Камера запечатлела момент гибели пешехода в Саранске

В Сети опубликовано видео с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии с летальным исходом, произошедшей в минувшую пятницу, 22 февраля, на улице Полежаева в столице Мордовии.

Машины остановились, чтобы пропустить пешеходов, попытавшихся пересечь проезжую часть по "зебре". 24-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Opel Vectra, не уследил за изменением дорожной обстановки и не успел своевременно сбросить скорость.

На записи видно, что Opel буквально "проскользнул" между транспортными средствами, занимавшими оба ряда, зацепил Nissan Murano, после чего снес пешехода.

Как сообщают местные СМИ, от полученных травм 61-летний мужчина скончался в автомобиле сокрой медицинской помощи.