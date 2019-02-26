В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

Российский поэт и прозаик Глеб Горбовский скончался в Петербурге на 88-м году жизни.

Как передает "Интерфакс", об этой печальной новости сообщил директор издательства "Аничков мост" Евгений Жуков.

Горбовский родился в 1931 году в Ленинграде в учительской семье, его отец был репрессирован в 1937 году. Перед самой Великой Отечественной войной мать отправила сына к сестре арестованного мужа в Порхов, который захватили немцы.

Мальчик, оставшись один, скитался по детдомам. После Победы мать с отчимом определили его в ремесленное училище № 13. Оттуда он попал в колонию для несовершеннолетних преступников в городе Маркс, совершил удачный побег, добрался до Ленинграда, но мать с отчимом к тому времени перебрались в Новороссийск, и Горбовский уехал в Кинешму (Ивановская область), где преподавал в сельской школе его ссыльный отец, который помог ему оформить паспорт и окончить семилетку.

Учился в Ленинградском полиграфическом техникуме, откуда ушел через два года. Занимался в литературных объединениях в ДК профтехобразования у Давида Дара и в Горном институте у Глеба Семенова. Несколько лет проработал взрывником в геофизической экспедиции на Сахалине.

В 16 лет начал писать стихи, в армии писал песни, одна из самых известных — "Сижу на нарах, как король на именинах". С середины 1950-х публиковался в прессе, в 1960 году выпустил первую книгу стихов, с 1974 года писал прозу.

Написал либретто оперетты «Гори, гори, моя звезда» на музыку Станислава Пожлакова (1978).

Автор 25 поэтических сборников и семи книг прозы, лауреат многих литературных наград, в том числе Новой Пушкинской премии (2000) и Царскосельской художественной премии (2016).