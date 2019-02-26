Муза Лагерфельда и Гальяно скончалась от рака в Петербурге

Ей было всего 44 года. В Санкт-Петербурге от рака скончалась известная модель Ольга Пантюшенкова. Она входила в топ-15 самых известных и востребованных манекенщиц. В 16 лет приняла участие в конкурсе "Супермодель СССР". В последнее время бронзовая призерка этого конкурса красоты вела замкнутый образ жизни.

Ее не стало 6 февраля, но известно о ее уходе стало лишь спустя три недели. Ольга Пантюшенкова всегда была очень тихой, спокойной, отчасти замкнутой, рассказала о подруге детства Оксана Полевикова. Такое поведение обычно несвойственно для девушек из модельного бизнеса, отмечает ТАСС.

"Когда-то очень давно в 1990-м году мы вместе были на конкурсе красоты, мы были самыми маленькими, несовершеннолетними. И, как самые юные, сдружились. А сегодня я узнала, что ее больше нет", — написала Оксана Полевикова на своей страничке "ВКонтакте".

Модель с аристократичной внешностью работала у недавно скончавшегося Карла Лагерфельда и Джона Гальяно. Она участвовала в дефиле Chanel, Kenzo, Christian Lacroix, Christian Dior, Valentino, Thierry Mugler и показах других модных домов. Она была одной из первых русских манекенщиц, наряду с Натальей Семановой и Татьяной Завьяловой, которые покорили европейские подиумы. Ольга участвовала в рекламных кампаниях Claude Montana, Louis Vuitton, Giorgio Armani.

В последнее время Ольга Пантюшенкова боролась с онкологией. Однако в начале года ее состояний ухудшилось из-за метастаз. Супермодель ушла из жизни, несмотря на все усилия врачей.

Печальную новость подтвердили историк моды Александр Васильев и ее друг Петр Аксенов.

Лицо Пантюшенковой украшало обложки самых модных журналов – Elle, L'Officiel. Модель пригласило агентство Elite, которое работало с Синди Кроуфорд и Стефани Сеймур. Ее гонорары достигали 45 тысяч франков в день, но в один миг она исчезла с подиумов и ушла из модельного бизнеса. Однако причиной ее ухода из мира моды и стиля стало не удачное замужество и семейная жизнь, а неизлечимая болезнь.