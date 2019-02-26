В ДТП в Литве погибли трое граждан России

Трое россиян погибли в Литве в результате ДТП, сообщили сотрудники российского посольства. Они сейчас разыскивают родственников погибших, а также находятся на постоянной связи с литовскими следователями, которые разбираются в обстоятельствах аварии.

"Посольству стало известно, что 25 февраля в Литве в результате дорожно-транспортного происшествия погибли граждане Российской Федерации Юнисов Кирилл Ирланович 1969 года рождения и Старков Олег Валерьевич 1970 года рождения. Сегодня стало известно, что, к сожалению, скончался доставленный в больницу третий гражданин РФ — Ерофеев Александр Евгеньевич 1956 года рождения", — рассказал пресс-атташе посольства РФ в Литве Александр Кудрявцев.

Полиция Литвы ведет расследование произошедшего. Посольство находится в постоянном контакте со следователем, передает телеканал "Россия 24". В настоящий момент посольство разыскивает родственников россиян и просит их откликнуться по номеру телефона +370-683-381-65.