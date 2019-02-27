В горах Сербии ищут троих россиян

На юге Сербии в горах Копаоник заблудились трое граждан России. К настоящему времени примерное их местонахождение уже определено.

По предварительным данным, двое молодых людей и девушка катались на спуске Гобеля, но по не выясненным пока причинам свернули с маршрута. Далее их были потеряны. Активные поиски пропавших начались около 17 часов по местному времени (19:00 по Москве).

В ходе обследования горной местности, прилегающей к месту исчезновения людей, было обнаружено примерное место их нахождения, передает ТАСС. Сейчас спасатели пробиваются к ним на помощь.