Потерявшиеся в горах Сербии россияне спасены

Заблудившиеся в расположенных на юге Сербии горах Копаоник трое россиян спасены. Место, где они находились, было обнаружено после трехчасовых поисков. Несмотря на то, что туристы были сильно испуганы, они чувствуют себя хорошо.

Как сообщалось, информация об исчезновении троих российских лыжников — двух юношей и девушки — поступила накануне вечером, напоминает ТАСС. Поданным местных спасателей, они катались на спуске Гобеля, но по непонятным причинам свернули с трассы, после чего их следы затерялись. Активный поиск велся в горных районах, прилегающих к месту исчезновения лыжников.