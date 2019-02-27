Режим КТО введен в Нальчике

В Нальчике проводится контртеррористическая операция. Решение о ее проведении на части территории города принял начальник управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии генерал-майор Сергей Воронин. Цельх операции — пресечение и раскрытие террористического акта, минимизация его последствий и защита жизненно важных интересов личности, общества и государства.

В период проведения операции на территории Нальчика, ограниченной улицами Первая линия, Ленинградская, Туполева, Пролетарская и руслом реки Нальчик от Пролетарской до Ленинградской будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений, сообщает "Интерфакс". Так, у граждан будут проверять документы, а в случае их отсутствия доставлять людей в полицию. Также правоохранители будут проверять транспорт и при необходимости эвакуировать его. Кроме того, усиливается охрана некоторых объектов, вводится контроль за телефонными разговорами, сотрудники правоохранительных органов могут использовать частный автотранспорт, уточняет ТАСС.