Пожар в Кузбассе унес жизни 7 человек

В городе Мариинске Кемеровской области в результате пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме, погибли семь человек, в том числе, двое детей.

По уточненным данным, возгорание возникло в одноэтажном здании, часть помещений которого пустовала, передает ТАСС. На момент прибытия пожарных подразделений крыша дома горела открытым пламенем, позже кровля обрушилась. На месте происшествия работают четыре отделения пожарной охраны.

К настоящему времени пожар ликвидирован. На месте трагедии работают сотрудники МЧС России и оперативно-следственная группа.