В Змеиногорске откроют памятную доску Евгению Евтушенко

В Змеиногорске откроют памятную доску номинанту Нобелевской премии по литературе Евгению Евтушенко. Поэт проживал в городе с 1948 по 1949 год. Здесь он работал в геологоразведочной экспедиции, благодаря чему накопил деньги на первую печатную машинку. Об этом рассказали участники поэтического клуба "Серебряные звоны". Детали биографии Евтушенко начали изучать после того, как нашли упоминание о Змеиногорске в стихотворении "Продукты". Оно и будет зачитано при открытии памятной доски, сообщает ГТРК "Алтай".

"Мы немного расскажем о жизненном пути поэта. Прочтем его стихи. Свое слово также скажут руководители города. После этого состоится открытие памятной доски, сделанной из гранита. На ней будет фотография и надпись: "В память о пребывании поэта Евтушенко Евгения Александровича в городе Змеиногорске". Евтушенко был великим поэтом и патриотом", — рассказала руководитель поэтического клуба "Серебряные звоны" Светлана Петрова.

На церемонию открытия пригласят поэтов, работников культуры и жителей города.