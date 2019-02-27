У кафе в Ивановской области нашли изрешеченное тело бойца ММА

У кафе ивановского города Тейково возник конфликт. Жертвой конфликта стал 30-летний экс-боец местного клуба Fightmafia MMA Ахмед Гасанов. Он вмешался в конфликт в шашлычной. Оппонент Гасанова достал оружие и расстрелял спортсмена.

Боец ММА получил огнестрельные ранения головы, тела и конечностей, сообщает РИА Новости. Подробности произошедшего следствие не раскрывает. Идет розыск убийцы.

Тренер клуба Fightmafia Андрей Курбатов подтвердил гибель спортсмена. Он рассказал, что Гасанов тренировался у него года полтора, но последний год в тренировках участия не принимал. Кроме того, Андрей Курбатов знал, что для Ахмеда Гасанова собирали деньги, чтобы он мог уехать на родину в Дагестан.