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27 февраля 201912:03 Анастасия Иванова

За спасение птиц - в тюрьму: орнитолога-любителя судят за сострадание к пернатым

Тюремный срок грозит брянскому орнитологу-любителю за доброту. Владимир Иванченков может отправиться в колонию за то, что многие годы спасал от смерти редких краснокнижных беркутов. Мужчина лечил раненых птиц на своей даче, там же они и жили. Однако оказалось, что все это было незаконно.

Он заботился о своих пернатых 15 лет. Теперь Владимир Иванченков ухаживает только за собакой и котом. Беркутов забрали полицейские. Мол, все это время пернатые хищники жили в частном доме на птичьих правах.

"Меня не было, сюда зашли одни полицейские, зашли без хозяйки. Соседка шум подняла, говорит, что вы тут делаете. Они взломали вольер", — рассказывает Владимир Иванченков.

Их забрали еще полгода назад. Лапы перемотали скотчем, в жару завернули в одеяла и упаковали в тесные картонные коробки. В таком состоянии и без того травмированных беркутов везли в Калужский заповедник — это около трех часов. Одна птица не выдержала поездки. Умерла от нехватки кислорода еще в пути. Еще один беркут умер от инфаркта в центре реабилитации.

"По данному факту установлена вина сотрудницы заповедника "Брянский лес". Управлением Росприроднадзора она привлечена к административной ответственности в виде штрафа 15 тысяч рублей. При изъятии краснокнижных животных дознаватель не обеспечил их должной сохранности", — сообщил Владилен Дерков, заместитель брянского природоохранного прокурора.

А Владимиру за то, что по факту ухаживал за птицами, грозит реальный срок до 3 лет лишения свободы и штраф около 1 миллиона рублей. Дело в том, что документов на содержание краснокнижников не было. По словам Иванченкова, он отправлял заявления в Росприроднадзор несколько раз, но ответа так и не получил. На волю отправить тоже не мог — травмированные птицы не могли охотиться и, соответственно, выжить.

"Они жили просто, чтобы жить. Да я и рад бы в зоопарк их отдать или в заповедник, но раненую птицу не каждый возьмет, тем более краснокнижную. Ее нужно ставить на баланс, а это целая проблема", — объясняет Владимир Иванченков.

Всех птиц Иванченков приютил у себя ранеными. Одного орла с травмированным крылом передали охотники, второго — замерзающего — подобрал в лесу. Третьего беркута, попавшего в капкан, нашел у браконьеров. Те собирались сделать из него чучело.

"Могу сказать точно, что у владельца птицы содержались очень хорошо. На мой вопрос, зачем вы забираете птиц, которые содержались в хорошем состоянии, мне ответили, что есть информация, что хозяин птиц продает. Я задала резонный вопрос: а контрольная закупка была? У нас не прописано ни в одном закон, что человеку запрещено оказывать помощь пострадавшему животному", — говорит Вероника Матюшина, директор Центра реабилитации диких животных.

На защиту жителя брянской области встали в Сети — уже 100 тысяч человек подписали петицию, в которой содержится призыв не дать в обиду человека, опекавшего больных птиц. Иванченков сам понимает, что формально виноват. Но надеется, что судья примет во внимание все аспекты истории. Заседание назначено на середину марта.

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