Воздушный бой над Кашмиром: Индия и Пакистан никак не поделят лавры

Конфликт между Индией и Пакистаном продолжает разгораться. Противоречивая информация поступает о воздушном бое над линией контроля: Нью-Дели утверждает, что сбил пакистанский истребитель F-16, а Исламабад заявляет, что сбил два индийских истребителя и взял в плен пилотов.

Индийское информационное агентство ANI сообщило, что F-16 вторгся в воздушное пространство Индии и был сбит. Обломки самолета рухнули на пакистанскую территорию, пилоту удалось катапультироваться.

Между тем официальный представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур опроверг заявление о сбитом самолете, а глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что самолеты нанесли удар по индийским военным целям в Джамму и Кашмире. Также в Исламабаде заявили, что ВВС Пакистана сбили два индийских самолета, два пилота были взяты в плен, один из них нуждается в медицинской помощи.

"Мы не стремимся к эскалации напряженности, но полностью готовы к этому, если нас заставят", — предупредил он.

Индийские власти потерю своих самолетов не признают.

Как сообщает "Россия 24", из соображений безопасности власти Пакистана закрыли воздушное пространство на границе с Индией. Внутренние и международные рейсы в аэропорты Исламабада, Лахора и других крупных городов приостановлены. Индия, в свою очередь, закрыла воздушное пространство в районе города Амритсар. Самолеты вынуждены разворачиваться и садиться на запасные аэродромы. Так, рейс "Аэрофлота" Москва-Бангкок совершил посадку в Ташкенте.



Отношения между Индией и Пакистаном обострились 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции. В результате теракта погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" (запрещена в России).

После этого Индия обвинила Пакистан в поддержке терроризма и нанесла удар по лагерю, где, по ее данным, готовят боевиков. Пакистан эти обвинения отвергает.

Между тем Москва надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Индией и Пакистаном. В МИД РФ призвали стороны к сдержанности, а также выразили надежду, что кризис не повлияет на мирный процесс в Афганистане. Проявить "максимальную сдержанность" стороны также призвали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, госсекретарь США Майк Помпео и официальный представитель МИД КНР Лу Кан.