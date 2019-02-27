Вдова нигерийского принца закрутила с полицейским из Ганы

Жительница Череповца Наталья Веденина поздно нашла свое женское счастье — в 50 лет она вышла замуж за принца из Нигерии и родила ему мальчиков-близнецов. Однако 33-летний супруг внезапно скончался от сердечного приступа во время отдыха в клубе с друзьями.

Наталья уже рассказывала свою историю в "Прямом эфире", тогда она поведала, что по нигерийским традициям должна "перейти по наследству" младшему брату своего мужа — Майклу.



Сегодня Наталья поделилась продолжением своей непростой истории. По ее словам, она готова была принять младшего брата своего Пауленка, как она с любовью называла предыдущего мужа, однако тот своих обещаний не выполняет: пропадает по несколько дней, денег не дает.

"Все проблемы приходится решать самой, — плачет Наталья. — Был бы Пауленок, было бы все иначе".

Между тем Наталья Веденина взяла крупный для нее кредит — 300 тысяч — на памятник супругу. Эти расходы легли полностью на нее: нигерийская родня ей не помогает и к себе не приглашает.

Но Наталья все еще верит в лучшее и начала общаться по Skype с 31-летним полицейским из Ганы. Несмотря на языковые проблемы, они отлично понимают друг друга и собираются встретиться.

Какие слухи распускают о Наталье в ее поселке Новые Углы под Череповцом? Чем она зарабатывает на жизнь и как собирается расплачиваться по кредитам? Как Наталья Веденина познакомилась с новым женихом? Все ответы в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым.